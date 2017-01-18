Сотрудников морга Красноярска проверяют на полиграфе после пропажи тела пенсионерки

Красноярск, 18 января. Следователи проверяют экспертов, патологоанатомов и санитаров краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» на полиграфе, после того как было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Как стало известно Федеральному агентству новостей, следователи пытаются выяснить, как тело пенсионерки могло исчезнуть из морга.

По данным следствия, бюро закрыто для доступа посторонних, везде установлены кодовые замки, охрана. Поэтому винить в исчезновении тела 88-летней Клары Куосманен на данный момент можно только сотрудников бюро — именно их показания проверяют на полиграфе.

Выдача тела вместо другого на данный момент уже исключена. Были проверены все документы, все трупы – никого неучтенного нет. Правда следствию пока не удается повторно опросить заявительницу — 30-летнюю внучку Клары Павловны Наталью Николаеву. Девушка не выходит на связь со следователем.

По данным следствия, Клара Павловна умерла дома от болезней. Но поскольку она находилась не в больнице, участковый, приехавший зафиксировать смерть, решил перестраховаться и назначил экспертизу, в результате которой тело было утеряно.

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