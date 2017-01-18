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О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане
Новости Сирии

О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

Сегодня 12:12
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Под покровом ИГ: чем грозит признание Маккейна лидерства РФ в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сделал Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал сенатор-республиканец, известный «ястреб» Джон Маккейн. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о высказываниях сенатора и их последствиях.

По словам американского политика, глава России добился лидерства своей страны на Ближнем Востоке очень умно, «несмотря на плохие карты на руках». Он посетовал, что американцам приходиться довольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию сирийского кризиса, которые пройдут 23 января в Астане. По его мнению, Соединенные Штаты должны были стать лидером этих переговоров, а не наоборот.

Под покровом ИГ: чем грозит признание Маккейна лидерства РФ в Сирии

Отметим, что республиканец Джон Маккейн уже давно известен своей антироссийской позицией. Например, он стал одним из главных инициаторов новых санкций против России из-за кибератак, за которые якобы несут вину «российские хакеры». Однако ни сенатор, ни другие представители американской власти так и не смогли предоставить внятных доказательств.

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«Признание Джоном Маккейном ведущей роли России на Ближнем Востоке дорогого стоит, и необходимо отнестись к этому признанию со всей серьезностью. И прежде всего дело здесь не в том, действительно ли роль России сейчас на Ближнем Востоке так велика, а в том, что произносит эти слова признания Маккейн с оттенком горечи. Я вижу в этом большую угрозу. Республиканцы крайне недовольны итогами деятельности администрации Обамы, и через несколько дней, когда к власти в США придет их президент, ринутся наверстывать упущенное. Маккейн сожалеет, что именно Россия приглашает США на конференцию по Сирии в Астане, а не наоборот. Великодушие русских, проявленное в данном случае, весьма бесит Маккейна, и поэтому один из самых главных «ястребов» в Республиканской партии США будет делать все, чтобы как можно скорее сбросить Россию с занятых ею позиций на Ближнем Востоке», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

Под покровом ИГ: чем грозит признание Маккейна лидерства РФ в Сирии

Скорее всего, заметил эксперт, Джон Маккейн будет поддерживать в конгрессе тот пакет санкций против России из-за ситуации в Сирии, который разрабатывают его коллеги — республиканцы и демократы. Не исключено также, что Маккейн будет требовать от нового руководства Пентагона более активного вмешательства США в ситуацию в Сирии. Возможно, вновь будет выдвинута идея создания бесполетных зон над той территорией Сирии, которую сейчас контролируют боевики «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

«Введение беспилотной зоны подразумевает прекращение полетов ВКС РФ в этом районе. Боевики ИГ, техническую оснащенность которых мало кто представляет достоверно, после захвата Пальмиры и других крупных узлов сопротивления сирийской армии могут получить в свое распоряжение трофейные зенитные установки. И, естественно, они не замедлят ими воспользоваться. Надеюсь, впрочем, что этого не случится. Провокации против России в Сирии в период передачи власти от Обамы к Трампу вполне возможны, они будут на руку самым откровенным «ястребам» в конгрессе, к числу коих принадлежит и Маккейн», — резюмировал Максим Жаров.

комментарии
Илья Муромский
#максим жаров
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