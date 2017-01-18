FAN-TV Лента новостей
Жизнь после ИГ: дети Мосула нуждаются в срочной психологической помощи
Общество

Жизнь после ИГ: дети Мосула нуждаются в срочной психологической помощи

Сегодня 12:03
49

Жизнь после ИГ: дети Мосула нуждаются в срочной психологической помощи

Мосул, 18 января. Журналисты новостного портала Irfa Asaw Tak провели масштабное изучение жизни в освобожденной от оккупации террористической организацией ИГ части иракского города Мосул и сделали неутешительные выводы относительно психологического состояния и душевного равновесия несовершеннолетних детей, проживающих в этом городе.

Первый же ребенок, который рассказал журналистам о жизни в городе при оккупации ИГ, описал, как террористы расправились с одним из его жителей.

Десятилетний Джамаль Махмуд: «Они появились, ведя с собой мужчину. Они распяли его на столбах прямо посреди рынка! Пока он еще был жив, один из террористов ИГ достал меч и несколько раз ударил его так, что кровь хлынула во все стороны. Но я успел закрыть глаза». Теперь ребенок боится закрывать глаза: «Я вижу боевиков ИГ во снах каждую ночь. Они убивают моего папу и меня».

Команда журналистов рассказывает, что Джамаль — не единственный свидетель страшных пыток ИГ. По данным сил безопасности Ирака, боевики террористической организации привлекли к своей деятельности около 1500 детей в возрасте от шести до семнадцати лет.

Дети получали «военное образование»: их учили тому, как правильно пользоваться оружием, как снаряжать «пояс смертника», как начинять автомобиль взрывчаткой и казнить людей. И, конечно же, пропагандисты организации не забывали промывать мозги детям террористической идеологией.

Страх, который испытывали дети, очевиден и по сей день. Так, например, дети города до сих пор носят штаны-кальсоны, которые были единственным разрешенным видом штанов при оккупации ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда). 

Восьмилетний Мухаммад Нааман: «Боевики ИГ наказывали тех, кто не носил эти штаны, ударами плетью. Мой дядя получил 50 ударов как раз по этой причине».

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

Сегодня 12:12
106

Донбасс — вернуть, Крым — сдать: еще одна гениальная идея Надежды Савченко

Сегодня 11:51
172

Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО

Сегодня 11:27
398

Новости Новороссии: ВСУ обстреливают Донбасс, Киев пытался завербовать жителя ЛНР

Сегодня 10:53
220

Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненных в боях с ИГИЛ: ФАН публикует видео

Сегодня 10:19
218
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лавров: Россия готова работать с новым президентом Австрии

12:27

Глава МИД Австрии назвал ключевое условие снятия антироссийских санкций

12:24

Шойгу выступит на правительственном часе в Госдуме в начале лета

12:20

Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться

12:16

Луганск получил гуманитарную помощь из Красноярска

12:14

О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

12:12

Стали известны страшные подробности похищения 12-летней девочки в Оренбурге

12:12

Трамп обратился с просьбой к противникам его инаугурации: Билетика не найдется?

12:06

Донбасс чувствует поддержку Крыма —Пушилин

12:04

Сотрудников морга Красноярска проверяют на полиграфе после пропажи тела пенсионерки

12:03

Жизнь после ИГ: дети Мосула нуждаются в срочной психологической помощи

12:03

Шойгу: Свердловская область даст пример отражения военной агрессии против России

12:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Лавров: Россия готова работать с новым президентом Австрии
Читать
Закрыть