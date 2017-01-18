Жизнь после ИГ: дети Мосула нуждаются в срочной психологической помощи

Мосул, 18 января. Журналисты новостного портала Irfa Asaw Tak провели масштабное изучение жизни в освобожденной от оккупации террористической организацией ИГ части иракского города Мосул и сделали неутешительные выводы относительно психологического состояния и душевного равновесия несовершеннолетних детей, проживающих в этом городе.

Первый же ребенок, который рассказал журналистам о жизни в городе при оккупации ИГ, описал, как террористы расправились с одним из его жителей.

Десятилетний Джамаль Махмуд: «Они появились, ведя с собой мужчину. Они распяли его на столбах прямо посреди рынка! Пока он еще был жив, один из террористов ИГ достал меч и несколько раз ударил его так, что кровь хлынула во все стороны. Но я успел закрыть глаза». Теперь ребенок боится закрывать глаза: «Я вижу боевиков ИГ во снах каждую ночь. Они убивают моего папу и меня».

Команда журналистов рассказывает, что Джамаль — не единственный свидетель страшных пыток ИГ. По данным сил безопасности Ирака, боевики террористической организации привлекли к своей деятельности около 1500 детей в возрасте от шести до семнадцати лет.

Дети получали «военное образование»: их учили тому, как правильно пользоваться оружием, как снаряжать «пояс смертника», как начинять автомобиль взрывчаткой и казнить людей. И, конечно же, пропагандисты организации не забывали промывать мозги детям террористической идеологией.

Страх, который испытывали дети, очевиден и по сей день. Так, например, дети города до сих пор носят штаны-кальсоны, которые были единственным разрешенным видом штанов при оккупации ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда).