Тияс, 18 января. Боевики «Исламского государства» предприняли масштабное контрнаступление около Пальмиры, сообщают в Дамаске, попытка атаки завершилась для исламистов полным разгромом.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались отбить перекресток Джихар, который недавно освободила Сирийская Арабская Армия. Боестолкновения длились не менее трех часов, в результате чего экстремисты потерпели полное фиаско. Террористы потеряли 20 боевиков убитыми, а также две единицы бронетехники. Правительственные войска развили успех около аэродрома Т-4 и отбросили джихадистов к Пальмире. Армия Сирии берет под контроль месторождения нефти и газа около древнего города, постепенно захватывая Пальмиру в окружение.