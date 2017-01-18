Ученые назвали моль с «начесом» в честь Трампа

Вашингтон, 18 января. Западные ученые назвали новый вид микромоли в честь избранного президента США Дональда Трампа из-за схожести «причесок». Посвященная открытому виду статья опубликована в журнале Zookeys.

Речь идет о миниатюрной моли с размахом крыльев 9 мм и желтыми чешуйками на голове, которые отдаленно напоминают прическу американского миллиардера. Известно, что насекомое обитает на территориях от южной части американского штата Калифорния до мексиканского штата Нижняя Калифорния в Мексике.

Как передает Газета.Ru, Neopalpa donaldtrumpi была обнаружена канадским биологом Вазириком Назари, которого привлек отличительный окрас крыльев моли и особенности ее ДНК.

Добавим, ранее ученые изучили видео с доказательством того, что леопарды и снежные барсы могут обитать на одной территории. Пересечение ареалов было замечено на Тибетском нагорье в июле 2016 года, сообщает «Индикатор».