Джордж Буш-старший после госпитализации «держится молодцом» — глава штаба

Хьюстон, 18 января. Экс-президент США Джордж Буш-старший был срочно госпитализирован в одну из клиник в Хьюстоне, сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника штаба Буша.

В данный момент 92-летний Дордж Буш находится в стабильном состоянии. По словам представителя его штаба Жана Беккера, пациент в порядке и «держится молодцом». Ожидается, что через несколько дней он отправится домой. Отметим, что Джордж Буш-старший является отцом бывшего президента Буша-младшего и экс-губернатора Флориды Джеба Буша, который рассматривал ранее возможность баллотироваться в президенты от Республиканской партии.