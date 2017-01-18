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Причастность ИГИЛ к теракту в Стамбуле бесспорна — Анкара
Весь мир

Причастность ИГИЛ к теракту в Стамбуле бесспорна — Анкара

Сегодня 11:38
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Причастность ИГИЛ к теракту в Стамбуле бесспорна — Анкара

Анкара, 18 января. Турецкие власти уверены, что за нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле стоит террористическая организация  «Исламское государство». Такое заявление в среду сделал министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

«Все улики указывают на террористов ИГ, их причастность бесспорна», —  отметил он.

Глава Минюста Турции подчеркнул, что правоохранительные органы страны мобилизовали все силы для задержания террориста, ответственного за эту атаку, сообщает агентство Anadolu.

Как передает новостной портал «Дни.Ру», главным подозреваемым является гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Он уже задержан турецкими силовиками и дал признательные показания. Отметим, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

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