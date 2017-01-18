Минфин РФ отказался от идеи Всемирного банка по спасению экономики

Москва, 18 января. Министерство финансов России не готово поддержать идею Всемирного банка о наделении регионов правом самостоятельно устанавливать налог на доходы физических лиц.

По оценкам международных экспертов, такая мера могла бы помочь региональным бюджетам в тяжелом положении.

Как пишет газета «Известия», Минфин РФ считает, что наиболее нуждающиеся регионы через повышение НДФЛ получат обратный эффект и только ухудшат свое положение.

Напомним, ранее Всемирный банк в своем недавнем 230-страничном докладе о российской экономике предложил ведомству идею по спасению региональных бюджетов.