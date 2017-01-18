Происки мамаши Клинтон: доведет ли новая «Левински» Трампа до импичмента

Экс-участница американского реалити-шоу «Кандидат» Саммер Зервос подала в суд на избранного президента США Дональда Трампа за клевету. Женщина утверждает, что Трамп солгал, сообщив, что никогда не домогался ее. Повторит ли Трамп печальный сценарий а-ля Моника Левински, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

История Трамп — Зервос тянется с октября прошлого года. Ранее женщина обвинила миллиардера в сексуальных домогательствах и подала иск в суд Нью-Йорка, сообщает Лента.ру. По версии истицы, в 2016 году она снималась в реалити-шоу «Кандидат», которое вел Дональд Трамп. Через год бизнесмен якобы пригласил Зервос на собеседование по поводу возможного трудоустройства. Встреча состоялась в отеле. Женщина утверждает, что Трамп вел себя неприлично и напористо.

«Затем он попросил меня сесть рядом с ним, что я и сделала. Он схватил меня за плечо, начал агрессивно целовать и положил мне руку на грудь», — заявила женщина на пресс-конференции в октябре прошлого года. Трамп отверг обвинения, а адвокат истицы потребовала официального опровержения. Поскольку его не последовало, Зервос подала на уже избранного президента в суд за клевету. 42-летняя американка утверждает, что будущий лидер США лгал, отрицая, что домогался ее десять лет назад.

По словам адвоката истицы Глории Оллред, если Трамп признает факт сексуальных домогательств, совершенных им 10 лет назад, то с него снимут обвинения и не потребуют денежной компенсации за «эмоциональный ущерб и экономические потери».

Ситуация, нарисовавшаяся за пару дней до инаугурации Трампа, отдаленно напоминает скандал Клинтон — Левински. Вот только сексуальная связь между президентом Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински была по обоюдному согласию, и девушка солгала под присягой о том, что ее и главу Белого дома не связывают личные отношения, но доказательства были неоспоримы — признание Левински, которое в момент разговора по телефону записала ее подруга. В любом случае, в отношении мистера Клинтона была начата процедура импичмента, а молоденькая Левински получила свою порцию всемирной славы. Так сможет ли скандал Трамп-Зервос затмить дело давно минувших дней, ведь речь идет не об обыкновенной интрижке, а о сексуальном преступлении.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии Военных Наук (АВН) Сергей Судаков считает, что сложившаяся вокруг Дональда Трампа ситуация попахивает абсурдом и местью проигравшей выборы Хиллари Клинтон, которая уже знает способ, как можно попытаться убрать президента с должности — горький опыт, так сказать.

«Чтобы кто-то был обвинен в подобных правонарушениях, в которых обвинили в свое время Билла Клинтона, он должен был быть приведен к присяге решением суда в результате следственных действий, решением сенатской комиссии или комиссии Конгресса США. Трамп, будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов, не являлся человеком, находящимся под действием присяги. Следовательно, он не мог быть правонарушителем, и сегодня импичмент невозможен, — комментирует для ФАН эксперт. — Таких обвинений в ходе предвыборной кампании Трампа были десятки, если не сотни. Хиллари Клинтон уже обмусолила практически все из них. Это попытка добавить ложку дегтя в бочку меда под названием «инаугурация президента США» и исключительно личная месть Клинтон, пытающейся хоть как-то через СМИ, которые еще хоть как-то подконтрольны демократам, немножко испортить настроение Трампу. Хотя этот факт вряд ли сильно огорчит Трампа. Вряд ли удастся довести обвинения до конца, тем более со столь давним сроком, дать ход делу, провести полное разбирательство, к тому же, разбирательство против избранного президента США».