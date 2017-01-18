В аппарате Голодец опровергли драку чиновников на корпоративе

Москва, 18 января. В пресс-службе зампредседателя российского правительства Ольги Голодец сообщили, что на корпоративе в ресторане «Балкон» никакой потасовки не было.

Ранее в отечественных СМИ появилась информация о драке, которая якобы произошла во время корпоратива в клубе «Кадриль» и пострадавшим в ней был помощник зампредеседателя правительства Илья Баринов. По словам пресс-секретаря Ольги Голодец Ивана Слепцова, новогоднее празднование происходило в ресторане «Балкон», а не в«Кадрили».

«Я был на корпоративе, там драки не было, и он был не в караоке-баре «Кадриль», это абсолютно точно. У нас вообще нет такого термина «корпоратив». Мы перед Новым годом с коллегами были в «Балконе», и там драки не было. Я с Бариновым общался последний раз после Нового года, побоев на нем я не видел» — прокомментировал представитель пресс-службы корреспонденту «Народных новостей».















