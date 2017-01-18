Морпехи Тихоокеанского флота отправились на зимние учения в Приморье

Владивосток, 18 января. Береговые войска Тихоокеанского флота вышли на полевые учения на отдаленный полигон.

Учения в рамках плана боевой подготовки пройдут на полигоне Бамбурово в Хасанском районе Приморья. «Черные береты» отработают задачи по вождению техники с преодолением снежных преград, ведения боевых действий в зимних условиях, а также выполнят стрельбы из всех видов оружия, включая башенное вооружение бронетранспортеров. Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к боевым. На полевом выходе будут задействованы порядка 100 единиц специальной и боевой техники и около 1000 бойцов морской пехоты.