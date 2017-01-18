Глава МИД Австрии рассказал, когда снимут санкции с России

Москва, 18 января. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что антироссийские санкции снимут в случае выполнения минских договоренностей.

Как пишет Sputnik, глава МИД Австрии вновь выступил за отмену ограничительных мер против России. По его мнению, санкции были продлены до конца июля в связи с отсутствием прогресса по урегулированию ситуации в Донбассе. Курц считает, что в случае «ощутимого прогресса по минским соглашениям», необходимо обсудить снятие санкций.

Напомним, в конце декабря Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. Ранее Кремль оценил последствия санкций США для России.