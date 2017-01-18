Шойгу: ВКС РФ в Сирии подтвердили профессионализм командования российской армии

Москва, 18 января. Операция ВКС РФ в Сирии подтвердила рост профессионального уровня руководства ВС РФ. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, армия и флот выполняют сложные задачи, требующие от командного состава «напряжения сил, глубокого анализа обстановки, творческого подхода и разумной инициативы».

Он отметил рост профессионального уровня адмиралов, генералов и офицеров за последнее время и совершенствование воздушной, полевой и морской выучки, что подтверждает операция в Сирии, где успешно применяются новейшие высокоточные системы вооружения.

«Вместе с тем накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку офицерского состава Вооруженных сил. В первую очередь это касается руководящего состава армии и флота», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВКС РФ в соответствии с программой перевооружения армии и флота, получили 74 новые радиолокационные станции, сообщает «Газета.ру».

Как пишет Ura.ru, в начале января министр обороны заявил, что российские ВКС выполнили поставленную задачу в Сирии, в то время как международная коалиция «сработала не просто по нолям, а в минус».