Нападающий «Сибири» продолжит карьеру в ЦСКА

Москва, 18 января. По информации Федерального агентства новостей, финалист Кубка Гагарина московский ЦСКА приобретет по окончании сезона права на 24-летнего нападающего «Сибири» Сергея Шумакова.

Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, переход и условия контракта уже согласованы. Продажа одного из лидеров атаки сибиряков связана с финансовыми проблемами клуба. Однако по правилам Шумаков сможет пополнить стан московских «армейцев» лишь по окончании сезона.

Отметим, что минувшим летом двое партнеров Шумакова по команде – защитник Константин Алексеев и нападающий Артем Ворошило – пополнили стан ЦСКА.