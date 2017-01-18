Российский хоррор «Невеста» бросает вызов Голливуду

Москва, 18 января. Выход на экраны российского фильма ужасов режиссера Святослава Подгаевского «Невеста», основанного на старинных свадебных обрядах, поддержит растущий мировой интерес к хоррор-кинематографу России. Отечественные киноленты это жанра пользуются спросом в мировом прокате.

Режиссер Подгаевский, ранее подаривший зрителям фильм «Пиковая дама: черный обряд» в работе ориентируется на западные образцы, потому что в России жанром ужасов до недавнего времени никто не занимался, сообщает газета «Известия».

Один из продюсеров кинокартины «Невеста» Дмитрий Литвинов уверен, что этот фильм составит хорошую конкуренцию голливудским хоррорам. По его словам, интерес к фильму столь высок, что он окупился еще до выхода в прокат.

«Представление «Невесты» на американском рынке в Лос-Анджелесе принесло результаты: фильм «Невеста» в 2017 году выйдет в прокат в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Германии. Также мы получили три предложения от американских кинокомпаний о создании американского ремейка «Невесты», — сообщил Литвинов.

Продюсер убежден, что универсальная природа страха упрощает представление фильмов этого жанра на международном рынке.

Продюсер Владислав Северцев уверен, что потенциал для проката фильмов ужасов в России есть, но все упирается в их качество, которое не должно обмануть ожидания зрителей, привыкших к голливудскому контенту, а также в отсутствие традиции хоррора в российском кинематографе.

Причем растущий интерес к российскому хоррору налицо, ведь, например, фильм «Вий» по мотивам повести Николая Гоголя, стал одним из самых прибыльных российских фильмов. «Вий» в 2014 году занял шестое место в топе самых кассовых картин российского проката и, собрав 1,2 миллиарда рублей, возглавил десятку самых кассовых российских картин.