Российские экономисты призывают отказаться от единовременных выплат пенсионерам

Москва, 18 января. Российские экономисты призвали правительство сделать ежемесячные или ежегодные прибавки к пенсиям вместо единовременных выплат. По мнению специалистов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), существующая сегодня схема неудобна как для ПФР, так и для самих пенсионеров.

Вместо этого эксперты предлагают преобразовать накопления в баллы и выплачивать их раз в месяц или раз в год. Как рассказали газете «Известия» в министерстве труда и социальной защиты России, в правительстве готовы рассмотреть подобное предложение, если будут предоставлены соответствующие расчеты. Отметим, что в этом году объем пенсионных накоплений увеличится на 12,5 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.