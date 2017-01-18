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ФАС объяснила, почему завела дело на самарского губернатора и менеджеров «Газпрома»
Экономика

ФАС объяснила, почему завела дело на самарского губернатора и менеджеров «Газпрома»

Сегодня 11:18
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ФАС объяснила, почему завела дело на самарского губернатора и менеджеров ««Газпрома»

Москва, 18 января. Федеральная антимонопольная служба инициировала делопроизводство в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина и нескольких сотрудников компании «Газпром».

Российские антимонопольщики завели дело в отношении главы Самарской области после обращения в ФАС «Средневолжской газовой компании». Компания-заявитель обвиняет Николая Меркушкина в том, что он переводит крупных потребителей газа на сети «Газпрома». Речь идет о возможно имевшем место соглашении между губернатором Самарской области и «Газпромом». В антимонопольном ведомстве полагают, что губернатор утвердил новую схему газификации области без согласования с «Средневолжской газовой компанией».

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Ирина Селезнева
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