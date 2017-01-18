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Запад забыл о жителях Алеппо сразу же после освобождения города
Политика

Запад забыл о жителях Алеппо сразу же после освобождения города

Сегодня 11:41
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Запад забыл о жителях Алеппо сразу же после освобождения города

Алеппо, 18 января. Гуманитарная катастрофа в Алеппо, которая на протяжении длительного времени была одной из важнейших тем для западных СМИ, словно по волшебству пропала из новостных заголовков после того как город был освобожден от террористов. Ни отсутствие электроэнергии, ни многочисленные проблемы жителей города, ни целые районы заминированных домов в восточной части Алеппо более не привлекали внимания Запада.

Жители Алеппо по-прежнему лишены элементарных удобств, таких как водопроводная вода, электроэнергия и телефонная связь, и полностью зависят от поставок, осуществляемых сирийскими вооруженными силами, Минобороны России и организациями Красного Креста и Красного Полумесяца.

В то же время еще в декабре, напоминает Russia Today, сообщения об Алеппо не исчезали из новостей в США и других странах Запада. Ситуация в Алеппо была признана в ООН одной из наиболее приоритетных гуманитарных проблем во всем мире. Тем не менее, практическую помощь жителям сирийского города уже тогда оказывало только министерство обороны России.

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Валентин Меликов
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