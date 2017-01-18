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Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО
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Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО

Сегодня 11:27
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Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов опубликовало свой архив, который состоит из 13 миллионов страниц документов, передает CNN. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о причинах публикации архива документов.

Ранее опубликованные ЦРУ материалы можно было посмотреть лишь на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве штата Мэриленд. Отметим, что Центральное разведывательное управление планировало опубликовать рассекреченные документы в Сети лишь к концу 2017 года, но процесс был ускорен.

По словам главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта, доступ к этим документам больше не ограничивается географией. Он подчеркнул, что перед публикацией не было тщательного отбора информации, представлена полная история и с плохими, и с хорошими моментами.   

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«Неплохой каминг-аут со стороны ЦРУ. Понятно, что никаких суперсекретов открыто не будет, но нашим разведслужбам теперь есть чем заняться. Потому что в документах будут прослежены все методы работы американской разведки. Такой поступок носит и пропагандистский характер. В эпоху торжества WikiLeaks, прозрачности куда более секретных сведений скрывать данные исторического значения нет смысла. Эта публикация документов повышает и авторитет разведывательных служб. Особенно среди писателей и кинематографистов, которые получат полный доступ к интересным историям», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО

Стоит ли и российской разведке снимать гриф секретно? У нас достаточно много заткрытых архивов, в том числе имеющих историческое значение, и не столько для всего мира, сколько для нас самих. В 90-е годы был, например, открыт Госархив, но туда можно было попасть только по специальному разрешению, чем и пользовались историки, делавшие себе имя на раскрытии исторических фактов.

«Общество доступа к архивам так и не получило. Поступок ЦРУ является и поводом для наших властей задуматься о переоценке исторических фактов, многие из которых сегодня известны нам в искаженном пропагандой виде. В советские годы многое интерпретировалось в соответствие с линией партии и государственной идеологией. Многие вещи так и прижились. В любом случае любой архив как каморка Папы Карло — территория весьма любопытная, и будет интересно в нее заглянуть», — резюмировал Игорь Рябов.

 

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Илья Муромский
#игорь рябов
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