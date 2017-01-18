Петербуржцы зажгут свечи в память о прорыве блокады Ленинграда в 1943 году

Санкт-Петербург, 18 января. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отмечают годовщину прорыва блокады Ленинграда.

18 января 1943 года советским войскам удалось наладить сухопутную связь города со страной.

Как говорится в поздравительном обращении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и председателя Законодательного собрания города Вячеслава Макарова, благодаря этому событию были спасены сотни тысяч жизней.

Успешное завершение операции под названием «Искра» вселило в население уверенность в неминуемой победе над врагом.

В честь памятной даты в городе пройдет молодежная патриотическая акция «Мы помним». Как пишет «Комсомольская правда», активисты возложат цветы к мемориалу Родина-мать и зажгут памятные свечи, выложенные в надпись «Мы помним».