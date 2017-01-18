Совфед назначил судью Верховного Суда РФ

Москва, 18 января. Андрей Марьин сегодня выбран на должность судьи Верховного Суда России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наш комитет с участием представителя президента в Совфеде Артура Муравьева и председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева рассмотрел предварительную кандидатуру Андрея Марьина и принял решение назначить на указанную должность — Верховного судьи», — заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Новый судья Верховного Суда был избран путем тайного голосования, после чего получил соответствующие поздравления. Сам Марьин напомнил, что работал в составе Калужского областного суда.