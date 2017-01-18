Шойгу ожидают в Екатеринбурге на сборе генералитета ВС РФ

Екатеринбург, 18 января. В Екатеринбурге состоится сбор руководства российской армией, на котором ожидают визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Возглавлять сборы будет либо начальник Генштаба ВС РФ, либо глава военного ведомства, сообщают СМИ. Вероятность визита Сергея Шойгу составляет 99%, однако планы могут поменяться. Приезда главы Минобороны РФ ожидают 20 января. Российских генералов в Екатеринбурге ждет обширная программа.

Ранее Газета.ру написала: министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.