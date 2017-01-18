Ученые нашли обитаемую «адскую» планету

Вашингтон, 18 января. Астронавты обнаружили еще одну планету в так называемой зоне обитаемости, на которой возможна жизнь. Планета, которая получила названием Проксима B, находится в четырех световых годах от Земли.

Ученые полагают, что на поверхности планеты или в ее недрах есть вода — ключевой элемент, необходимый для зарождения жизни. Специалисты уверены, что первые 400 млн лет на Проксиме B стояла неимоверная жара. Они охарактеризовали этот климат, как «живой ад».

Ранее сообщалось, что астрономы из балтиморского Института исследований космоса, занимающиеся изучением данных, полученных орбитальным телескопом Hubble, сумели найти новый способ обнаружения экзопланет, обращающихся вокруг удаленных звезд.