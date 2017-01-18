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СБУ не пускает в Киев Наташу Королеву на похороны бабушки
Общество

СБУ не пускает в Киев Наташу Королеву на похороны бабушки

Сегодня 11:04
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СБУ не пускает Наташу Королеву на похороны бабушки в Киев

Москва, 18 января. Известная российская певица Наташа Королева не может приехать на похороны родной бабушки в Киев из-за запрета на въезд на территорию Украины со стороны СБУ.

Российская исполнительница Наташа Королева разместила в соцсетях грустный пост, в котором с сожалением написала о том, что не может проститься с родной бабушкой, скончавшейся на Украине. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка…а я не могу прилететь Ее похоронить…». Напомним, что в октябре 2016 года СБУ запретила Королевой въезжать на Украину, мотивируя свой отказ тем, что певица якобы представляет угроз для национальных интересов страны. Запрет вступил в силу и действует в течение пяти лет, сообщает агентство Ura.ru.

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Ирина Селезнева
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