Донбасс получит 12 грузовиков гумпомощи от МККК

Киев, 18 января. Украинские пограничники пропустили в Донбасс 12 грузовиков с гумгрузом для местных жителей от миссии Международного комитета Красного Креста (МККК), информирует государственная пограничная служба страны.

«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемые территории проследовали 12 грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении ведомства.

В основном для жителей Донецколй области везут продукты питания и гигиенические наборы. Также в гуманитарный груз вошли 216 тонн товаров медицинского назначения.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что гумколонна МЧС России отправлена в Донбасс.