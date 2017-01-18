Крещение — 2017: когда отмечается, кому нельзя купаться, купели в Москве и Петербурге

У православных завершается зимний цикл важнейший христианских праздников. Святочный период, который идет с Рождества до Крещенского сочельника, заканчивается праздником Крещение Господне, который также называется Богоявление.

Когда отмечается Крещение Господне в 2017 году

Крещение Господне в Русской православной церкви — это двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших), непреходящий (то есть отмечаемой всегда в один и тот же день) праздник. Крещение в России всегда отмечается 19 января (6 января по старому стилю), и 2017 год тут не исключение.

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История праздника Крещение

Согласно Евангелию, Иисус Христос был окрещен в тридцатилетнем возрасте в водах израильской реки Иордан. Конкретное место Крещения неизвестно, считается, что это произошло неподалеку от города Вифания. Крестил Иисуса пророк Иоанн Предтеча (Креститель).

Богоявлением этот праздник называется потому, что, согласно евангельскому преданию, во время обряда Крещения на Христа снизошел Святой дух. После этого Христос, ведомый Святым духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению божественной миссии, ради которой он пришел на землю.

Водосвятие

Поскольку праздник Крещения связан с водой, в которой крестился Иисус, в честь этого проводится обряд водосвятия. Считается, что после освящения все воды становятся святыми, и с их помощью можно смыть все грехи, а также запастись здоровьем.

Первое освящение воды в храмах проводится 18 января в Крещенский сочельник. 19 января водосвятие проводится и в открытых водоемах, после чего все земные воды становятся «святыми». Освященную воду до 27 января можно также набирать в храмах.

Нужно ли купаться в проруби на Крещение

Русская православная церковь не считает этот обряд обязательным и не благословляет на это тех, кому подобные «процедуры» не рекомендованы врачами. Также крайне не поощряется «разогрев» перед окунанием в крещенскую прорубь алкогольными напитками.

Но если человек здоров, то, вне зависимости от возраста, окунание в крещенские купели, которые на Руси по аналогии с иудейским Иорданом принято называть иорданями, не возбраняется. В 2017 году Русская православная церковь благословляет крещенские купание с 20 часов 18 января до 8 утра 20 января.

Как окунаться в крещенскую прорубь

Для начала нужно свериться с прогнозом погоды — если температура наружного воздуха в крещенскую ночь или утром 19 января ниже 15 градусов, возможно, от окунания в прорубь следует отказаться.

Также следует разумно оценить свои силы, а лучше посоветоваться с врачом. Особенно это важно, если к окунанию в прорубь готовится человек после сорока лет (сосуды в холодной воде могут дать сбой), или родители хотят приобщить к этому обряду ребенка. Впрочем, в том, что касается детей, родители сами в состоянии оценить риски для своего ребенка и могут принимать такого рода решения самостоятельно.

Окунаться разрешается только в специально оборудованные проруби у берега, желательно, под контролем сотрудников МЧС.

Перед походом к проруби нужно хорошо поесть, но не наедаться до отвала, категорически запрещен алкоголь.

Заходить в крещенскую иордань нужно постепенно, с молитвой. По православной традиции в воду окунаются три раза, при этом крестясь. С головой окунаться не обязательно, а если температура воздуха ниже пяти градусов мороза, то и нежелательно.

Как одеваться для крещенских купаний

Хотя сейчас нравы достаточно свободные, тем не менее нужно помнить, что окунание в крещенскую купель — обряд христианский, поэтому нужно одеться соответствующе. Женщинам стоит надеть купальник, желательно закрытый, а сверху накинуть плотную рубаху или длинное платье. В крайнем случае, можно ограничиться одним купальником, но желательно выбрать закрытый вариант.

С собой нужно взять нескользящие тапочки для подхода к купели, а вся одежда должна быть просторной и теплой, чтобы после окунания можно было быстро переодеться.

После окунания не повредит горячий чай, а вот немного алкоголя лучше выпить уже дома, за праздничным столом.

Кому нельзя купаться на Крещение

Окунание в ледяную купель категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также с заболеваниями мочеполовой системы. Солидный возраст — также повод задуматься, не лучше ли ограничиться в этот день походом в церковь.

Где можно купаться на Крещение в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году

В Москве, Санкт-Петербурге и в ближайших пригородах двух столиц уже оборудованы десятки официальных купелей, где 18 и 19 января будет проведен обряд водосвятия, а также будет организовано дежурство спасателей.

Подробнее о том, где в Москве и Санкт-Петербурге будут организованы крещенские купели, читайте в материале Федерального агентства новостей «Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге».