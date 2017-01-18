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Словакия стала лидером по производству автомобилей
Экономика

Словакия стала лидером по производству автомобилей

Сегодня 10:56
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Словакия стала лидером по производству автомобилей

Прага, 18 января. На трех автозаводах Словакии в минувшем году было произведено 1,04 миллиона автомобилей.

Как пишет Teraz, в пересчете на тысячу жителей страны это составляет 191 машину. Издание назвало Словакию лидером по числе произведенных за год машин.

Президент республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрай Синай рассказал, что Словакия на протяжении нескольких лет возглавляет список стран по производству автомобилей на одну тысячу жителей. В 2016 году этот показатель составил 191 машину. К примеру, в государствах Евросоюза на тысячу жителей производятся 40,8 машины.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России упало более чем на четверть. 

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Алия Шарафутдинова
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