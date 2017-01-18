Цыплята и утята стали звездами Дня Ставрополья в Совфеде

Москва, 18 января. В Совете Федерации сегодня проходит День Ставропольского края, в рамках которого гостям рассказывают о культуре и социально-экономических достижениях региона. Наибольшей популярностью у гостей ставропольской выставки, как передает корреспондент Федерального агентства новостей, пользуются цыплята и утята.

В рамках экспозиции были выставлены несколько стендов с информацией о Ставропольском крае. В частности, посетители могли ознакомиться с развитием рыболовно-охотничьего туризма в регионе, посмотреть передовые разработки и даже потрогать привезенных из Ставрополья утят и цыплят. Кроме того, на выставке угощают икрой и предлагают вино.