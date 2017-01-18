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Трамп попросил своих противников вернуть билеты на инаугурацию
Политика

Трамп попросил своих противников вернуть билеты на инаугурацию

Сегодня 10:53
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Трамп попросил своих противников вернуть билеты на инаугурацию

Вашингтон, 18 января. Избранный президент США Дональд Трамп попросил американцев, которые объявили бойкот его инаугурации, сдать билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут на инаугурацию, все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — отметил он в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что 30 конгрессменов-демократов заявили, что намерены бойкотировать инаугурацию Трампа. Как передает «Национальная служба новостей», Дональд Трамп во время церемонии инаугурации будет давать присягу на двух Библиях. Первая Библия — та самая, на которой 156 лет назад присягал Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия, которую Трамп хранит с детства.

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Геннадий Плющев
#дональд трамп
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