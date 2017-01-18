ВЭБ надеется на улучшение отношений с Западом, но не верит в отмену санкций

Давос, 18 января. На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава российского «Внешэкономбанка» Сергей Горьков отметил, что новая стратегия банка не предусматривает возможной отмены санкций, введенных против России Соединенными Штатами. На потепление в экономических отношениях между Москвой и Вашингтоном остается только надеяться.

«Все надеемся на потепление, можно сказать так, — заявил Горьков в ходе общения с журналистами в кулуарах форума. — Сложно сказать, сложно предсказывать — надежда, конечно, присутствует, но мы в своих планах не закладываем такой сценарий вообще».

Исходя из этой позиции, новая стратегия «Внешэкономбанка» не предполагает существенных изменений во внешнеполитической обстановке и связанных с ними экономических изменениях.