Установки «Ярс» вышли на полевые позиции под Новосибирском

Новосибирск, 18 января. Новосибирское соединение Ракетных войск стратегического назначения вышло на первые в 2017 году полевые учения.

Во время учений сроки несения боевого дежурства расчетами пусковых установок «Ярс» будут увеличены до месяца. Особое внимание во время полевого выхода будет уделено поиску, блокированию и ликвидации условных диверсионных отрядов противника в ночное время суток. Также на маневрах будет использован весь потенциал вооружения новейшего мобильного пускового комплекса «Ярс». В текущем году войска РВСН проведут более 150 учений различного вида, в том числе с привлечением других видов и родов войск.