Мотоцикл «Урал» для американских байкеров укомплектовали водкой и консервами

Москва, 18 января. Ирбитский мотозавод представил обновленную версию мотоцикла «Урал», которая ориентирована на американский рынок.

Обновленная линейка хорошо известных мотоциклов «Урал» приурочена к 75-летию завода-производителя. Модель Ural Ambassador Limited Edition выпустили тиражом в 25 экземпляров. Техническими характеристиками новый мотоцикл не отличается от старых «Уралов» , однако его комплектация не осталась прежней.

К примеру, одной из главных «особенностей» Ural Ambassador является аптечка, в которой хранится вместо традиционных медикаментов — бутылка русской водки, банка консервов и пачка жевачки. Стоимость мотоцикла — всего $16,5 тысячи, в рублевом эквиваленте — 968 тысяч рублей. Как сообщало ранее агентство НСН, отечественная малолитражка LADA Granta стала одной из самых продаваемых авто в Германии.