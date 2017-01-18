Буш-старший госпитализирован накануне инаугурации Трампа

Вашингтон, 18 января. Бывший лидер США Джордж Буш-старший госпитализирован, информирует телеканал KHOU — Houston. 92-летний Буш-старший се6йчас находится в отделении общей терапии Техасского медицинского центра, медики оценивают его состояние как стабильное.

Что именно случилось, не сообщается, однако, как рассказали изданию источники, близкие к известной политической чете, Буш-старший сможет покинуть медучреждение и вернуться домой уже «через пару дней».

Джордж Буш-старший — 41-й президент США, был лидером страны в 1989–1993 годах. При Рональде Рейгане был вице-президентом США.

Как сообщает Национальная служба новостей, как раз через пару дней в США состоится важное событие — инаугурация избранного президента Дональда Трампа.