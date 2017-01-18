Стало известно, когда обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу

Берлин, 18 января. Обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу к концу 2017 года.

Как рассказали в пресс-службе компании, концепт-версия автомобиля была представлена еще в 2014 году. Volkswagen T-ROC поступит к дилерам к концу текущего года. Эксперты считают, что новый Volkswagen будет компактным кроссовером. Он построен на платформе MQB.

Автомобиль оснащен мягким откидным верхом. Отмечается, что в целом комплектация компакткара схожа с комплектацией модели Quattro от Audi.

Автомобиль получил 1,4-литровый TSI-двигатель. Его оснастили двухлитровой TDI-установкой.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», Volkswagen заплатит по 5000 тысяч долларов владельцам авто, пострадавшим от «дизельного скандала».