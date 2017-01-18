FAN-TV Лента новостей
Стало известно, когда обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу
Экономика

Стало известно, когда обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу

Сегодня 10:40
34

Стало известно, когда обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу

Берлин, 18 января. Обновленный Volkswagen T-ROC поступит в продажу к концу 2017 года.

Как рассказали в пресс-службе компании, концепт-версия автомобиля была представлена еще в 2014 году. Volkswagen T-ROC поступит к дилерам к концу текущего года. Эксперты считают, что новый Volkswagen будет компактным кроссовером. Он построен на платформе MQB.

Автомобиль оснащен мягким откидным верхом. Отмечается, что в целом комплектация компакткара схожа с комплектацией модели Quattro от Audi.

Автомобиль получил 1,4-литровый TSI-двигатель. Его оснастили двухлитровой TDI-установкой.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», Volkswagen заплатит по 5000 тысяч долларов владельцам авто, пострадавшим от «дизельного скандала». 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненных в боях с ИГИЛ: ФАН публикует видео

Сегодня 10:19
73

Сирия сегодня: САА отбила позиции у Дейр-эз-Зор, авиация США бьет по ИГИЛ

Сегодня 9:42
374

Сирия новости 18 января 2017 07.00: САА освободила ряд деревень в Алеппо, глава ИГ аль-Багдади до сих пор в Мосуле

Сегодня 7:00
700

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
1131

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
646
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

BMW Motorrad привезет в Россию семь новых моделей мотоциклов

10:36

Президент УЕФА заявил об отсутствии проблем с допингом в России

10:34

Марин Ле Пен получила приглашение от властей Крыма посетить полуостров

10:32

Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы

10:29

ЦРУ рассекретило архив документов о войнах и контактах с НЛО

10:27

Додон рассказал о просьбах к Путину: Мы приехали в Россию не за деньгами

10:25

Пальмира: армия Сирии ведет масштабную контратаку на позиции ИГ

10:21

Житель Ямала напоил и изнасиловал восьмилетнюю девочку, чтобы заразить ее ВИЧ

10:20

Ford предложил россиянам скидку на внедорожник Explorer

10:20

Хомс: САА уничтожила ракеты ИГИЛ под Пальмирой

10:19

Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненных в боях с ИГИЛ: ФАН публикует видео

10:19

Ирак отказался принимать высланных из Финляндии беженцев

10:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
BMW Motorrad привезет в Россию семь новых моделей мотоциклов
Читать
Закрыть