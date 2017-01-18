BMW Motorrad привезет в Россию семь новых моделей мотоциклов

18 Января 2017 10:36 50

Берлин, 18 января. Немецкая компания BMW Motorrad, специализирующаяся на производстве мотоциклов, объявила об обновлении модельного ряда в России. Всего в этом году россиянам будет представлено семь новых моделей — Nine-T, R-Nine-T Pure, R-Nine-T Scrambler, R-Nine-T Racer, R-Nine-T Urban G/S, G 310 R и G 310 GS.

Что касается , G 310 R и G 310 GS, то они появятся в дилерских центрах позже всех, однако, по словам представителей BMW Motorrad, эти мотоциклы смогут составить достойную конкуренцию KTM и Yamaha. Отметим, что в прошлом году BMW Motorrad продала в России 1,5 тыс. мотоциклов. Таким образом, объем продаж снизился на 5%.