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Экономика

BMW Motorrad привезет в Россию семь новых моделей мотоциклов

18 Января 2017 10:36
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BMW Motorrad привезет в Россию семь новых моделей мотоциклов

Берлин, 18 января. Немецкая компания BMW Motorrad, специализирующаяся на производстве мотоциклов, объявила об обновлении модельного ряда в России. Всего в этом году россиянам будет представлено семь новых моделей — Nine-T, R-Nine-T Pure, R-Nine-T Scrambler, R-Nine-T Racer, R-Nine-T Urban G/S, G 310 R и G 310 GS.

Что касается , G 310 R и G 310 GS, то они появятся в дилерских центрах позже всех, однако, по словам представителей BMW Motorrad, эти мотоциклы смогут составить достойную конкуренцию KTM и Yamaha. Отметим, что в прошлом году BMW Motorrad продала в России 1,5 тыс. мотоциклов. Таким образом, объем продаж снизился на 5%.

Геннадий Плющев

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