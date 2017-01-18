Донбасс — вернуть, Крым — сдать: еще одна гениальная идея Надежды Савченко

Украине «на определенное время» придется отказаться от Крыма ради того, чтобы вернуть Донбасс. Об этом заявила украинский народный депутат Надежда Савченко, ранее осужденная в Российской Федерации по делу об убийстве журналистов ВГТРК. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о высказывании Савченко и ее роли в украинской политике.

По мнению Савченко, Крым является «очередным Приднестровьем», которым может стать и Донбасс. Поэтому, отметила она, чтобы этого не случилось, Киеву нужно оставить Крым, но «забрать Донбасс».

Как считает Савченко, по Донбассу и Крыму должны договариваться между собой Запад и Россия. Украина в этих переговорах не примет участие, поскольку несостоятельна как политический игрок.

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«На Украине в ближайшем будущем вполне возможна дальнейшая дестабилизация обстановки. Спровоцировать ее может целый ряд факторов: это и действия радикалов, и разногласия между сторонниками различных политических сил по поводу ситуации в Донбассе и отношений с Россией, и, наконец, конфликт внутри правящей верхушки из-за распределения власти и финансовых потоков. На это накладывается изменение власти в Вашингтоне, которая остается главной силой, до сих пор влияющей на ситуацию в Киеве. Надежда Савченко в украинской политике заняла позицию главной скандалистки. Она выражает точку зрения, которую другим в обществе, где господствует необандеровская и прозападная пропаганда, не простили бы. В случае со словами о судьбе Крыма и Донбасса основным в ее выступлении является то, что она изменяет границы дозволенного в публичном поле. Она противопоставляет себя официальной пропаганде, до сих пор уверяющей украинцев в неизбежном и скором крахе России и возвращении Крыма с Донбассом под юрисдикцию Киева. С реальностью этот тезис не имеет ничего общего, но он прочно укоренился в массовом сознании населения», — пояснил ФАН политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению аналитика, изменение картины окружающего мира и его восприятия украинцами в более реальном свете, которое провоцирует Савченко, можно считать положительным, чем бы она ни руководствовалась. Ее действия сейчас выгодны тем силам, которые заинтересованы в смене власти.

«Разногласия по поводу законов о децентрализации и изменений в конституции, необходимых для реализации минских соглашений, уже приводили к дискуссии об изменении формы правления с парламентско-президентской на полностью парламентскую. Во многом они провоцировались Западом с целью демонстрации угрозы Порошенко для еще более полного управления его действиями. Савченко после своего возвращения в страну стала еще одной значимой фигурой, выступающей с открытой критикой президента с позиций, близких и к опасным своим силовым потенциалом украинским неонацистским группам, и к тем кругам во власти и бизнесе, которые склонны к более реалистичной позиции и риторике во внешней политике. В частности, стоит отметить, что озвученное в эфире телеканала депутатом Верховной рады почти дословно повторяет тезисы нашумевшей статьи олигарха Виктора Пинчука в The Wall Street Journal. Можно говорить и о степени адекватности и психического здоровья Савченко, но они никак не противоречат всему современному украинскому политическому безумию. А ее позиция, несмотря на внешнюю дерзость и маргинальность поведения, вполне укладывается в продолжающееся внутри страны противостояние, грозящее еще большей дестабилизацией и радикализацией. А с приходом к власти новой администрации в США большие перемены в украинской политике выглядят почти неизбежными», — резюмировал эксперт.

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