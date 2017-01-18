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Донбасс — вернуть, Крым — сдать: еще одна гениальная идея Надежды Савченко
Украина

Донбасс — вернуть, Крым — сдать: еще одна гениальная идея Надежды Савченко

Сегодня 11:51
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Политическое безумие: как Савченко дает сигнал для смены власти на Украине

Украине «на определенное время» придется отказаться от Крыма ради того, чтобы вернуть Донбасс. Об этом заявила украинский народный депутат Надежда Савченко, ранее осужденная в Российской Федерации по делу об убийстве журналистов ВГТРК. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о высказывании Савченко и ее роли в украинской политике.

По мнению Савченко, Крым является «очередным Приднестровьем», которым может стать и Донбасс. Поэтому, отметила она, чтобы этого не случилось, Киеву нужно оставить Крым, но «забрать Донбасс».

Как считает Савченко, по Донбассу и Крыму должны договариваться между собой Запад и Россия. Украина в этих переговорах не примет участие, поскольку несостоятельна как политический игрок.

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«На Украине в ближайшем будущем вполне возможна дальнейшая дестабилизация обстановки. Спровоцировать ее может целый ряд факторов: это и действия радикалов, и разногласия между сторонниками различных политических сил по поводу ситуации в Донбассе и отношений с Россией, и, наконец, конфликт внутри правящей верхушки из-за распределения власти и финансовых потоков. На это накладывается изменение власти в Вашингтоне, которая остается главной силой, до сих пор влияющей на ситуацию в Киеве. Надежда Савченко в украинской политике заняла позицию главной скандалистки. Она выражает точку зрения, которую другим в обществе, где господствует необандеровская и прозападная пропаганда, не простили бы. В случае со словами о судьбе Крыма и Донбасса основным в ее выступлении является то, что она изменяет границы дозволенного в публичном поле. Она противопоставляет себя официальной пропаганде, до сих пор уверяющей украинцев в неизбежном и скором крахе России и возвращении Крыма с Донбассом под юрисдикцию Киева. С реальностью этот тезис не имеет ничего общего, но он прочно укоренился в массовом сознании населения», — пояснил ФАН политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Политическое безумие: как Савченко дает сигнал для смены власти на Украине

По мнению аналитика, изменение картины окружающего мира и его восприятия украинцами в более реальном свете, которое провоцирует Савченко, можно считать положительным, чем бы она ни руководствовалась. Ее действия сейчас выгодны тем силам, которые заинтересованы в смене власти.

«Разногласия по поводу законов о децентрализации и изменений в конституции, необходимых для реализации минских соглашений, уже приводили к дискуссии об изменении формы правления с парламентско-президентской на полностью парламентскую. Во многом они провоцировались Западом с целью демонстрации угрозы Порошенко для еще более полного управления его действиями. Савченко после своего возвращения в страну стала еще одной значимой фигурой, выступающей с открытой критикой президента с позиций, близких и к опасным своим силовым потенциалом украинским неонацистским группам, и к тем кругам во власти и бизнесе, которые склонны к более реалистичной позиции и риторике во внешней политике. В частности, стоит отметить, что озвученное в эфире телеканала депутатом Верховной рады почти дословно повторяет тезисы нашумевшей статьи олигарха Виктора Пинчука в The Wall Street Journal. Можно говорить и о степени адекватности и психического здоровья Савченко, но они никак не противоречат всему современному украинскому политическому безумию. А ее позиция, несмотря на внешнюю дерзость и маргинальность поведения, вполне укладывается в продолжающееся внутри страны противостояние, грозящее еще большей дестабилизацией и радикализацией. А с приходом к власти новой администрации в США большие перемены в украинской политике выглядят почти неизбежными», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко в комментарии газете «Известия» рассказал, зачем уходящий вице-президент США приезжал в Киев.

комментарии
Илья Муромский
#сергей простаков #надежда савченко #петр порошенко
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