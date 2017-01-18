Мужчина, напавший на водителя скорой в Петербурге, готов выплатить ущерб

Санкт-Петербург, 18 января. 45-летний житель Петербурга Сеидов Самир Мирхады Оглы, напавший вчера на водителя скорой помощи, принес свои извинения и предложил выплатить компенсацию.

Как стало известно ФАН, извинения 51-летний водитель скорой принял, а по поводу компенсации пока разговора не было. На данный момент Сеидов находится в ИВС Центрального района. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Уголовное дело по статье за угрозу убийством, возбужденное в отделе дознания Центрального района Петербурга, передают в следственный комитет.

Напомним, вчера в 14.45 скорая помощь ехала на вызов по Михайловской улице. Скорая передвигалась с проблесковыми маяками, но без сигнала. Перед ней шел «Мерседес» S-класса. Иномарка резко затормозила, водитель скорой успел отреагировать. Зазор между машинами составил пару сантиметров.

Разозленный водитель иномарки выскочил с руганью. Водитель скорой указал ему на маячки и объяснил, что едет на вызов. Водители разругались, Сеидов левой рукой выхватил нож-бабочку, раскрыл ее и направил на живот сотрудника скорой помощи. К счастью, мужчина успел отреагировать: из машины выскочили его коллеги и скрутили дебошира