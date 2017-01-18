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Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы

Сегодня 10:29
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Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы

Москва, 18 января. Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в доме по улице Молдагуловой. О пожаре в экстренные службы сообщил очевидец.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. Горели личные вещи и мебель. Пламя распространилось на 30 квадратных метров.

Как пишет РИАМО, спасатели срочно эвакуировали из горящего здания десять человек. Огонь был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

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Алия Шарафутдинова
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