Москва, 18 января. Сотрудники МЧС спасли десять человек из горящего здания на востоке Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в доме по улице Молдагуловой. О пожаре в экстренные службы сообщил очевидец.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. Горели личные вещи и мебель. Пламя распространилось на 30 квадратных метров.

Как пишет РИАМО, спасатели срочно эвакуировали из горящего здания десять человек. Огонь был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.