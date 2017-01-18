Марин Ле Пен получила приглашение от властей Крыма посетить полуостров

18 Января 2017 10:32 47

Симферополь, 18 января. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предложил кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен после ряда ее высказываний о полуострове стать почетной гостьей Крыма.

Признавшаяся в СМИ Марин Ле Пен о том, что в случае победы на выборах кандидат добьется признания статуса Крыма, получила приглашение от властей республики. По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, в Крыму были бы рады ее приезду, как и визиту всех политиков, которые занимают «позитивную позицию» в отношении республики, пишет «Свободная пресса».

Он также подчеркнул, что появляется все больше рационально мыслящих политиков-реалистов, которые отдают «предпочтение решению вопроса о неотъемлемой принадлежности Крыма» к РФ. Как сообщало ранее агентство НСН, выборы президента Франции пройдут в два этапа и стартуют 23 апреля 2017 года.