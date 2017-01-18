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Спорт

Президент УЕФА заявил об отсутствии проблем с допингом в России

18 Января 2017 10:34
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Президент УЕФА заявил об отсутствии проблем с допингом в России

Москва, 18 января. Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой УЕФА, позволяют говорить об отсутствии проблем с допингом в России. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Глава союза напомнил, что в рамках футбольных турниров за забор проб отвечают офицеры УЕФА по допинг-контролю. «Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России»,  — сказал он в интервью ТАСС.

Добавим, что Россия потеряла возможность проведения нескольких  международных соревнований после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. В связи с этим вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что хотя бы одна международная спортивная федерация откажется бойкотировать соревнования в нашей стране. 

Ксения Тасманова

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