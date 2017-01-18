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Политика

Додон рассказал о просьбах к Путину: Мы приехали в Россию не за деньгами

18 Января 2017 10:25
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Додон рассказал о просьбах к Путину: Мы приехали в Россию не за деньгами

Москва, 18 января. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи для своей страны во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать», — отметил он.

Глава республики также подчеркнул, что в последние годы во внешней политики Молдавии наблюдается заметный перекос в сторону евроинтеграции, однако он всегда выступал против этого, пишет «Парламентская газета».

Геннадий Плющев

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