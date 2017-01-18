Джек Николсон завершил актерскую карьеру

Лос-Анджелес, 18 января. Голливудский актер Джек Николсон больше не планирует сниматься в кино. О завершении актерской карьеры Николсона заявил его друг Питер Фонда.

«Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни, да и в финансовом плане у него все в порядке», — сообщил актер.

Легендарный актер Джек Николсон завоевал множество наград, включая три премии «Оскар» и BAFTA, а также семь «Золотых глобусов». Кроме того, он номинировался на «Оскар» рекордные 12 раз.