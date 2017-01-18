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Плотницкий: ЛНР закроет выезд для мужчин в случае начала войны
Новороссия

Плотницкий: ЛНР закроет выезд для мужчин в случае начала войны

Сегодня 10:46
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Плотницкий: ЛНР закроет выезд для мужчин в случае начала войны

Луганск, 18 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с заявлением о том, что в случае начала полномасштабных военных действий против Украины ЛНР закроет границы для выезда мужчин. При этом, подчеркнул Плотницкий, служба в вооруженных силах ЛНР  — дело исключительно добровольное.

«Мы полностью готовы к началу новой войны, но на сегодняшний день все набраны на добровольной основе. Все, кто хочет, приходят, служат, получают опыт и остаются у нас, — заявил Плотницкий в беседе с Regnum по поводу запрета на выезд. — У нас в ЛНР ни одного человека по мобилизации в армии нет. У нас на абсолютно добровольных началах все».

Напомним, ранее агентство Utro.ru сообщило, что глава ДНР Александр Захарченко объявил о том, что у народной республики есть планы по мобилизации на случай полномасштабных военных действий: в течение трех дней будут сформированы значительные резервы.

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Валентин Меликов
#игорь плотницкий
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