Плотницкий: ЛНР закроет выезд для мужчин в случае начала войны

Луганск, 18 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с заявлением о том, что в случае начала полномасштабных военных действий против Украины ЛНР закроет границы для выезда мужчин. При этом, подчеркнул Плотницкий, служба в вооруженных силах ЛНР — дело исключительно добровольное.

«Мы полностью готовы к началу новой войны, но на сегодняшний день все набраны на добровольной основе. Все, кто хочет, приходят, служат, получают опыт и остаются у нас, — заявил Плотницкий в беседе с Regnum по поводу запрета на выезд. — У нас в ЛНР ни одного человека по мобилизации в армии нет. У нас на абсолютно добровольных началах все».

Напомним, ранее агентство Utro.ru сообщило, что глава ДНР Александр Захарченко объявил о том, что у народной республики есть планы по мобилизации на случай полномасштабных военных действий: в течение трех дней будут сформированы значительные резервы.