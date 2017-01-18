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Пальмира может быть освобождена от ИГИЛ Россией, Сирией и США — эксперты

18 Января 2017 10:43
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Пальмира может быть освобождена от ИГИЛ Россией, Сирией и США — эксперты

Москва, 18 января. Военные эксперты считают, что оптимальным действием для освобождения Пальмиры станет совместная боевая операция РФ, сирийских войск и американских сил.

Сейчас правительственные войска Сирии стремятся установить контроль над газовыми и нефтяными месторождениями в окрестностях Пальмиры, тем самым САА берет древний город в полуокружение. Максимальное расстояние до ближайшей жилой постройки составляет порядка сорока километров. Эксперты считают, что к освобождению Пальмиры от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) должны приступить совместные силы  России, САР и США. Это станет первой российско-американской боевой операцией в Сирии и положительно скажется на дальнейшем развитии отношений РФ и США после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Газета.ру написала, что уходящий в отставку глава Пентагона заявил о сокращении возможностей для сотрудничества России и США.

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