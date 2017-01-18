ЦРУ рассекретило архив документов о войнах и контактах с НЛО

Москва, 18 января. Центральное разведывательное управление США опубликовало архив из примерно 13 миллионов страниц различных документов, информирует телеканал CNN. Ранее данные бумаги были доступны лишь на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд.

«Доступ к этим документам больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

В том числе обнародованы документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Есть сведения о предполагаемых появлениях НЛО, а также о засекреченном ранее военном проекте "Stargate", в рамках которого исследовались различные уникальные способности человека.