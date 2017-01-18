Володин обвинил Совет Европы в давлении на Госдуму

18 Января 2017 10:18 39

Москва, 18 января. Критика законопроекта о декриминализации семейного насилия со стороны генерального секретаря Совета Европы является давлением на Госдуму. Об этом в среду заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас есть законы, которые защищают депутатов от такого вмешательства, от такого давления. Потому что на самом деле это недопустимо», — отметил он.

Володин также подчеркнул, что законопроект был принят только в первом чтении. Чтобы стать законом, ему нужно пройти еще два чтения и получить утверждение со стороны Совета Федерации.

Как сообщает Газета.Ru, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил письмо Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором выразил беспокойство в связи с рассмотрением закона о декриминализации домашних побоев.