Ford предложил россиянам скидку на внедорожник Explorer

Москва, 18 января. Американский автопроизводитель Ford Sollers анонсировал специальное предложение на новый внедорожник Explorer на российском рынке.

Акция продлится до конца января. Полноприводная версия автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге будет стоить 2,44 миллиона рублей. Скидка будет действовать на несколько комплектаций: Sport Limited, XLS и Limited Plus.

Как рассказали в пресс-службе компании, версии отличаются силовыми агрегатами, а также набором основных функций.

Ранее сообщалось, что компания Ford отказалась строить завод в Мексике, испугавшись гнева избранного президента США Дональда Трампа. Американская компания Ford приняла решение отказаться от строительства нового завода на территории Мексики.