Ирак построит оборонительные сооружения для защиты от ИГИЛ

Багдад, 18 января. Власти иракской провинции Наджаф и ополченцы «Аль-Хашд аш-Шааби», входящие в правительственную армию, решили построить оборонительные укрепления для защиты от смертников ИГИЛ.

В одной из провинций Ирака — Наджаф местные власти решили построить ряд оборонительных сооружений, включая глубокий ров, чтобы защитить жителей от смертников ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). По мнению экспертов, такая мера носит локальный характер, но ее могут перенять и остальные провинции. Известно, что ров будет вырыт на расстоянии в 50 км от административного центра провинции, он будет опоясывать регион, чтобы предотвратить проникновение террористов ИГ в Наджаф, пишет газета «Известия».