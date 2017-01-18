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Мужчина, напавший с ножом на водителя скорой, готов выплатить компенсацию
Происшествия

Мужчина, напавший с ножом на водителя скорой, готов выплатить компенсацию

Сегодня 10:11
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Мужчина, напавший с ножом на водителя скорой, готов выплатить компенсацию

Санкт-Петербург, 18 января. Уроженец Азербайджана, напавший на водителя скорой помощи с ножом, принес свои извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Дело в отношении нападавшего передают в СК России, сам мужчина задержан и находится в ИВС Центрального района.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее было установлено, что 17 января на Михайловской улице автомобиль скорой случайно задел припаркованную иномарку, из-за чего ее водитель набросился на бригаду «неотложки» с ножом.

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