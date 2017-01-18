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Житель Ямала напоил и изнасиловал восьмилетнюю девочку, чтобы заразить ее ВИЧ
Происшествия

Житель Ямала напоил и изнасиловал восьмилетнюю девочку, чтобы заразить ее ВИЧ

Сегодня 10:20
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Житель Ямала напоил и изнасиловал восьмилетнюю девочку, чтобы заразить ее ВИЧ

Лабытнанги, 18 января. Житель Ямала изнасиловал восьмилетнюю девочку, чтобы заразить ее ВИЧ-инфекцией. За совершение этого преступления педофила приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В суде было установлено, что 21 мая 2016 года пьяный мужчина предложил одной из гулявших девочек прокатить ее на велосипеде. После этого 38-летний мужчина довез свою жертву до заброшенного дома, где и надругался над ней, предварительно напоив пивом. Как передает URA.RU, впоследствии преступник признал свою вину в полном объеме.

«Проникновение возбудителя ВИЧ-инфекции в организм малолетней и развитие у нее данной болезни не произошло по независящим от обвиняемого обстоятельствам», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

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Ксения Тасманова
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